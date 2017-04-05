المقداد : زودنا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة قبل أسابيع بتقارير موثقة عن إدخال التنظيمات الإرهابية مواد سامة إلى سورية
الودائع السورية في البنوك اللبنانية
المهرولون لاتهام الدولة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب
تأجيل تنفيذ اتفاق الزبداني ــ كفريا والفوعة لخمسة أيام
مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم : حزمة من القرارات الهامة على طريق التنفيذ
ماذا يجري في شرق دمشق؟
تحضيرات «طبخة الرقة» مستمرّة: الطبقة «مفتاح الفيدراليّة»؟
الجيش يستعيد معردس... وترقب لتنفيذ اتفاق الزبداني ــ كفريا والفوعة
«قسد» ترحب بـ«دولة لا مركزية» كمقدمة لنشوء دويلة كردية
إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدة معردس بريف حماة بعد القضاء على العشرات من إرهابيي “جبهة النصرة”
العثور على 20 جثة تعود لنساء وأطفال أعدمهم تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب نينوى
قصة رسالة ترامب الى الأسد
انقطاع الدعم الدولي المالي عن «الائتلاف»
الميدان في سباق مع «أستانا»: الجيش يضغط لـ«حسم» في برزة والقابون
«داعش الجنوب»: بين الحصار والطموح... حدود أردنية

المعقمات الكيماوية قد تسبب سرطان الغدة الدرقية

أشارت دراسة حديثة إلى أن العمال والموظفين الذين يتعرضون لمواد كيماوية مثل مزيلات الروائح والمطهرات والمعقمات كجزء من طبيعة عملهم قد تزيد لديهم احتمالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية أكثر من غيرهم، وخلصت دراسة حديثة نشرتها «دويتشه فيله» إلى أن التعرض أثناء العمل لتلك الكيماويات المعروفة بالمبيدات الحيوية مرتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بنسبة 65 بالمئة.
وبالنسبة للأشخاص الذين تقتضي أعمالهم أكبر قدر من التعرض التراكمي على مدى فترة من الزمن فقد زادت احتمالات الإصابة بذلك المرض بأكثر من الضعف.
ولا يعرف العلماء على وجه الدقة أسباب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية على الرغم من أن احتمالات الإصابة بذلك الورم الخبيث ترتفع مع وجود أنواع بعينها من الخلل الجيني ومع التعرض لكميات كبيرة من الإشعاع خاصة خلال فترة الطفولة.
كما ترتفع نسبة الإصابة به لدى النساء أكثر من الرجال وفي البيض أكثر من أي مجموعة عرقية أخرى.
وخلصت الدراسة إلى أن احتمالات إصابة النساء اللائي يتعرضن أثناء العمل للمبيدات الحيوية بسرطان الغدة الدرقية زادت بنسبة 48 بالمئة، على حين زادت احتمالات الإصابة بين الرجال بنسبة فاقت ثلاثة الأضعاف.
وعلى الرغم من أن آليات ربط المبيدات الحيوية بسرطان الغدة الدرقية غير واضحة، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن من المحتمل أن تلك الكيماويات تغير من معدلات الهرمونات التي تطلقها الغدة الدرقية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.