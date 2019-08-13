المعتدون بالضرب على الطبيب في مشفى المجتهد بدمشق في قبضة العدالة

تناولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصين يقومان بالاعتداء على طبيب في مشفى المجتهد بدمشق



من خلال التدقيق تبين انه بتاريخ 7 / 8 / 2019 اسعف إلى مشفى المجتهد المصاب ( ع - ش ) إثر تعرضه لحادث سير حيث تم تقديم الاسعافات الأولية للمصاب و تم طلب صورة طبقي محوري من قبل الطبيب المعالج في المشفى ليتمكن من دراستها طبيا بدقة ، وعدم نقل المريض من النقالة الأسعافية إلى سرير ضمن الاسعاف كون المريض يعاني من عدة كسور بالاضلاع عدد ( 7 ) وكسر بالكتف الايسر حتى وصول نتيجة صورة الطبقي المحوري ليتكمن الطبيب من تحريك المريض على أساس نتيجة الصورة



عندها حصلت ملاسنة كلامية بين مرافقي المصاب والطبيب وقاموا بالتهجم عليه وسبه وشتمه واللحاق به إلى قسم العناية الأسعافية وضربه بحجة أن الطاقم الطبي تاخر بتقديم العلاج للمصاب .



ألقي القبض على المدعوان ( ر - ش ) و ( و - ص ) من قبل مركز شرطة مشفى دمشق ( المجتهد ) وتم تنظيم الضبط اللازم بحقهما واحالتهما الى القضاء المختص اصولا .



وزارة الداخلية