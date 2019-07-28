المطران مار يوحنا جهاد بطاح رئيسا لأساقفة أبرشية السريان الكاثوليك بدمشق

أقامت أبرشية السريان الكاثوليك بدمشق أمس احتفالا دينيا لتنصيب المطران مار يوحنا جهاد بطاح رئيسا لأساقفة دمشق ترأسه غبطة بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان.



أعرب البطريرك يونان في كلمة له خلال الاحتفال عن أمله أن يعم السلام والمحبة والاستقرار في سورية والعالم كما تعهد المطران بطاح بأن يكون راعيا أمينا ويعمل من أجل خير الإنسان وصون الأوطان.



وتضرع المشاركون في الاحتفال أن يعم السلام سورية وتتخلص من الإرهاب لتعود أقوى بجهود جميع أبنائها.



حضر التنصيب قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم وغبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي والسفير البابوي في دمشق الكاردينال ماريو زيناري.