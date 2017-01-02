المطران كبوجي: مسيرة طويلة من النضال

رغم سنوات العمر الطويلة التي أرهقت جسده بقيت روح مطران القدس في المنفى والنائب البطريركي العام للقدس المطران هيلاريون كبوجي متقدة على الدوام تغذيها شعلة المقاومة محولا حياته حتى نهايتها إلى مسيرة حافلة بالنضال فى سبيل القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن المقاومة وسورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.



وإيمانا منه بحق الشعب الفلسطيني بتحرير أرضه التي اغتصبها كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف المطران كبوجي إلى جانب القضية الفلسطينية حيث ساعد بنقل السلاح إلى المقاومين الفلسطينيين إلى أن اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في العام 1974 وحكمت عليه بالسجن 12 عاما بتهمة دعم المقاومة لكنها عادت وأفرجت عنه بعد 4 سنوات بضغط من الفاتيكان وقامت بنفيه من فلسطين المحتلة عام 1978 إلى روما.



واستمرارا لمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني شارك المطران كبوجي في العام 2009 في أسطول الحرية لإغاثة أهالي غزة المحاصرين التي أوقفتها سلطات الاحتلال وصادرت كل ما فيها وطردت الناشطين إلى لبنان كما شارك في أسطول الحرية على متن سفينة مرمرة عام 2010.



وأكد المطران كبوجي في العديد من اللقاءات والمناسبات أن سورية تتعرض لمخطط إجرامي مدروس بدقة ومؤامرة محاكة بعناية تستهدف مكانتها قوميا ودوليا ودورها الفعال كحامية للديار وقلب للعروبة موضحا أن القضاء على سورية هذا الفؤاد النابض هو مرام المتآمرين كي يتاح لهم تنفيذ مشروعهم الاستعماري الهدام أو ما يسمى “الشرق الأوسط الجديد” الذي تعمه الفوضى وتمزقه الخلافات والانقسامات وتضعفه لتحوله إلى دويلات هزيلة تحت سيطرة أمريكية.



ورغم الإبعاد والنفي لم يتوقف المطران كبوجي أبدا عن نضاله من أجل الشعب الفلسطيني كما شارك في العديد من الوقفات التضامنية التي جرت في المدن الإيطالية بهدف التأكيد على دعم الشعب السوري في مواجهة الإرهاب والمطالبة بوقف العدوان الخارجي على سورية وكرمته العديد من الدول العربية.



وغيب الموت اليوم المطران كبوجي في العاصمة الإيطالية روما عن عمر يناهز 94 عاما.



وولد المطران كبوجي في مدينة حلب عام 1922 وأصبح مطرانا لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس عام 1965.



ونعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام المطران كبوجي مؤكدا أنه بطل القضية الفلسطينية التي جاهد لأجلها طيلة حياته.

سانا