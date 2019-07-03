المطران حنا يستنكر العدوان الإسرائيلي الهمجي على سورية

استنكر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس العدوان الإسرائيلي على سورية مبينا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تأتي بعد فشل المؤامرة الكونية على سورية.



وقال المطران حنا في بيان له إن العدوان الصهيوني الهمجي على سورية هو عدوان على فلسطين وكل الأحرار من أبناء الأمة العربية مشيرا إلى أن المتآمرين على فلسطين وعاصمتها القدس هم ذاتهم المتآمرون على سورية التي بدأت تستعيد عافيتها بعد ما حققته في مواجهة أعدائها.



وأكد المطران حنا تضامن الشعب الفلسطيني مع سورية وشعبها لأنها قلب العروبة النابض التي تبنت القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وما زالت تدافع عنها حتى اليوم مشددا على ضرورة التصدي للمؤامرات والمخططات المشبوهة التي تستهدف فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة وسورية الصامدة بوجه العدوان.



وأعرب في الوقت ذاته عن الثقة بأن سورية ستنتصر على كل أعدائها وتبقى موحدة قوية أبية مقاومة للاستعمار والاحتلال.



وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت فجر أول أمس لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية باتجاه بعض المواقع في حمص ومحيط دمشق ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق.