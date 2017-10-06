المطاعم والفنادق تسجل أعلى نسبة تضخم بالأسعار خلال تشرين الأول 2016

سجل معدل التضخم لشهر تشرين الأول من العام الماضي 2016 نسبة 735.6 بالمئة لجميع السلع الاستهلاكية، مرتفعاً عما سجله في شهر أيلول 2016 حيث كان قد سجل نسبة 721.7 بالمئة، باعتبار أن سنة الأساس هي 2010 وتقاس عليها سلة المستهلك وفق بيانات المركزي للإحصاء.

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

وحسب تقرير التضخم الشهري لشهر تشرين الأول الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء سجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية رقماً قياسياً بلغ 901.8 بالمئة لشهر تشرين الأول عام 2016، وتصدرت الحسكة المحافظات السورية في معدل تضخم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة تضخم 1034.7 بالمئة.

المشروبات الكحولية والتبغ

بلغ الرقم التضخمي القياسي للمشروبات الكحولية والتبغ لشهر تشرين الأول 2016 في القطر 1033.6 بالمئة، وجاءت حلب في مقدمة المدن السورية من حيث المعدل التضخمي للمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 1099.7 بالمئة.

السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود

وصل الرقم القياسي للسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى لـ 441.9 بالمئة وذلك لشهر تشرين الأول من عام 2016، وبنسبة 538.8 تصدرت حماة المحافظات الأخرى في هذه الناحية.

التجهيزات والمعدات المنزلية

سجلت التجهيزات والمعدات المنزلية رقماً قياسياً بلغ نسبة 998.5 بالمئة، لتأتي محافظة حلب أيضاً في رأس القائمة بمعدل نسبته 1065.9 بالمئة.

قطاعات أخرى

سجل قطاع الصحة رقماً قياسياً بلغ نسبة 581.2 بالمئة لشهر تشرين الأول من عام 2016، حيث بقي الرقم نفسه في شهري أيلول وتشرين الأول، وسجلت الحسكة نسبة 640.3 بالمئة لتتصدر قائمة المدن السورية.

أما قطاع النقل فبلغ رقمه القياسي لشهر تشرين الأول من عام 2016 نسبة 704.4 بالمئة مرتفعاً عن شهر أيلول الذي سجل فيه 666.1 بالمئة، وكانت درعا قد سجلت النسبة الأعلى لمعدل التضخم في تشرين الأول عام 2016 برقم قياسي بلغ 718.9 بالمئة.

وبالنسبة للاتصالات خلال تشرين الأول عام 2016 فحافظ رقمها القياسي على ثباته من شهر أيلول 2016 بالنسبة نفسها 300.4 بالمئة، وتصدرت القنيطرة القائمة برقم قياسي بلغ 334.4 بالمئة.

من جهة أخرى سجل قطاع التعليم رقماً قياسياً وصل إلى 346.8 بالمئة في تشرين الأول عام 2016، محافظاً على ثباته أيضاً في شهر أيلول، لتأتي حلب في المقدمة برقم تضخمي قياسي وصل إلى 518.1 بالمئة.

وأخيراً، سجلت المطاعم والفنادق رقماً قياسياً بلغ في تشرين الأول 2016 نسبة 1462.8 بالمئة، وجاءت القنيطرة في رأس قائمة المحافظات السورية من هذه الناحية برقم قياسي بلغ 1780.7 بالمئة.

B2B-SY / فاطمة عمراني