المطاعم في دمشق الأكثر مخالفة تموينياً

وصل عدد الضبوط المسجلة من قبل مديرية التجارة الداخلية بدمشق خلال الربع الأول لهذا العام إلى 2245 ضبطاً أي بمعدل 750 ضبطاً شهرياً.

وبحسب تقرير المديرية فقد تصدرت المطاعم قائمة الضبوط التموينية بـ183 ضبطاً، تلتها ضبوط المواد مجهولة المصدر 97 ضبطاً، كما سجلت ضبوط اللحوم والفروج والسمك 75 ضبطاً، وضبوط الدقيق والخبز التمويني 72 ضبطاً.

مدير “تموين” دمشق عدي الشبلي بيّن أن عدد الإغلاقات التي قامت بها الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري للعديد من الفعاليات بلغ 178 أي بمعدل 60 إغلاقاً شهرياً، بينما وصل عدد الإحالات إلى القضاء 15 إحالة، وعدد ضبوط المحروقات 20 ضبطاً، و تم حجز 3 سيارات، فيما وصل عدد الضبوط العدلية إلى 1800 ضبط وعدد الشكاوى 417 شكوى بمعدل 139 شكاية بالشهر، فيما وصل عدد العينات المحللة والمدروسة 445 بنسبة مخالفة للمواصفات فاقت 23%.

من جهة أخرى كشف الشبلي عن وصول عدد السجلات التجارية الممنوحة خلال الربع الأول من العام الجاري 376 سجلّاً منها 106 سجلات للشركات.



المصدر: تشرين