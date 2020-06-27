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المصطافون في اللاذقية على موعد شبه "مجاني" مع البحر

افتتح مجلس مدينة اللاذقية شاطئ جول جمال كأحد وجهات السياحة الشعبية في المدينة بعد تجهيز الحمامات والمشالح وافتتاح كراج جديد للسيارات وصيانة المظلات.

وأشار رئيس شعبة الاستثمار بالمجلس الدكتور علي مهنا إلى أن المجلس أنجز جميع التحضيرات مع إضافة عدد أكبر من الطاولات ونقاط البيع بعد إجراء مزاد علني لها لتأمين احتياجات رواد الشاطئ.

وبين مهنا أن نقاط البيع المنتشرة في الشاطئ تبيع المأكولات ومستلزمات السباحة لافتا إلى أنه تم وضع خيارات إضافية للاستجمام أمام رواد الشاطئ.

وحدد المجلس أسعار الدخول إلى الشاطئ بـ 500 ليرة للشخص الواحد ومثلها لكراج السيارات بينما حدد تسعيرة استئجار طاولة مع 4 كراسي لمدة 5 ساعات بـ 1000 ليرة.