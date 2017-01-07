المصرف المركزي يُلغي النسخ الورقية ويعتمد الالكترونية منها

ألغى مصرف سوريا المركزي النسخ الورقية الواردة إليه من البنوك والمؤسسات المالية المصرفية، واعتمد النسخ الإلكترونية تسهيلاً لعملية الرقابة من قبل المصرف المركزي ومفوضية الحكومة على المخاطبات المصرفية و”المخالفات”إضافة إلى تخفيف الهدر الورقي.



وبيّن مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف “مأمون كاتبه أن وجود بريد داخلي وربط شبكي بين مصرف سوريا المركزي والمصارف الأخرى، يسهل عملية المخاطبة فيما بينهم لافتاً إلى ورود آلاف البيانات من المصارف يوميا ًبشكل ورقي .



وتابع أنه بتحويل هذه البيانات من “النسخ الورقية إلى الإلكترونية ستتوفر كمية كبيرة من الأوراق والتكاليف المادية المترتبة على المصرف المركزي أو المصارف الأخرى على السواء”.



ويُشار إلى أن مجلس الوزراء صدّق مؤخراً على قرار مجلس النقد والتسليف القاضي باعتماد النسخ الإلكترونية كبديل نهائي عن النسخ الورقية والتي ترد دورياً إلى مصرف سوريا المركزي من المصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية العاملة.

سانا