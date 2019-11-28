المصرف العقاري يبدأ باستلام 100 صراف جديد

أعلن المصرف العقاري بدء استلام 100صراف جديد من الشركة الموردة، حيث تم استلام عدد من الصرافات وسيتم تركيبها تباعاً، خلال 10 أيام من فترة الاستلام النهائي، بناء على العقد الموقع معها.



وأوضح المدير العام للمصرف العقاري مدين علي أن “الصرافات القديمة المتهالكة لدى المصرف وفروعه تكلف أجور صيانة عالية”، لافتا إلى أن “المرحلة الأولى في التركيب تتضمن الصالة بالإدارة العامة للمصرف وفرعي العقاري بالصالحية والتعاوني”.

ولفت علي إلى “الطاقة الاستيعابية الكبيرة للصرافات الجديدة من أوراق نقدية وسرعتها مقارنة بالصرافات القديمة”، موضحا أن “كل صراف يستوعب نحو 14 ألف ورقة نقدية بزيادة عن الصرافات القديمة تعادل الضعف تقريباً”.



وأشار علي إلى أن “عدد رواتب المواطنين في المصرف يبلغ أكثر من 500 ألف متعامل وقيمة الرواتب الشهرية التي يسلمها المصرف تبلغ نحو 16 مليار ليرة”.



بدوره أشار مدير المعلوماتية في المصرف العقاري مجد سلوم إلى أن “عقد توريد الصرافات لصالح العقاري يتضمن بند صيانة مجانية مع قطع التبديل لمدة عامين بعد التركيب ومن شأن هذا تخفيف التكاليف والأعباء الفنية والمالية على المصرف”.



وبين أنه “يبلغ عدد الصرافات الجدارية 50 صرافا والصرافات اللوبي 50 صرافا مناصفة”، لافتاً إلى أنه “سيتم تركيب الصرافات الجديدة حسب الحاجة وتوفر الصالات تباعاً وهي تحل جزءا من مشكلة الصرافات القديمة”.



وكان صرح مدير لدى المصرف العقاري في شهر تشرين الأول الفائت، أن واقع الصرافات الراهن غير جيد، مؤكداً أن المصرف ينتظر وصول نحو 100 صراف ستنضم للصرافات العاملة حالياً”.



يذكر أن العديد من الشكاوي وردت من قبل المواطنين، فيما يخص واقع الصرافات في سوريا كون معظمها خارج الخدمة أو بحاجة لإصلاحات، الامر الذي يتسبب بازدحامات خانقة تزامناً مع صرف الرواتب.