المصرف الصناعي يحدد سقف القروض التنموية

أصدر مجلس إدارة المصرف الصناعي قراراً حدّد بموجبه سقوف القروض التنموية بما يتناسب مع الفعاليات والأنشطة المراد تمويلها.



وبحسب القرار فقد حدّد المصرف الصناعي سقف قروض المنشآت التعليمية والمنشآت والحرف الصناعية لتصبح 15 مليون ليرة سورية، للحرف الإنتاجية، على أن يحدّد نوع الحرفة عملاً بالكتاب الصادر عن الاتحاد العام للحرفيين بهذا الخصوص، أما الحرف الخدمية والمهن فأصبح سقفها 10 ملايين ليرة.



وفيما يتعلق بالفعاليات التجارية الحاصلة على سجل تجاري وكذلك الفعاليات الزراعية والسياحية، فقد حدّد المصرف سقف تمويلها بـ 25 مليون ليرة، على أن تتم دراسة طلبات الفعاليات الاستثمارية، ولا يُقبل أي طلب لأعمال السمسرة والوساطة والنوادي الليلية والتسالي، وفي المقابل حدّد سقف التمويل بالنسبة للمهن العلمية بـ 15 مليون ليرة للمهن الطبية والهندسية والمالية والحقوقية والمترجمين المحلفين، أما سقف تمويل المراكز الرياضية والمعالجة الفيزيائية ودور الأشعة فأصبح بموجب القرار 25 مليون ليرة.



كما حدّد قرار المصرف الصناعي سقف تمويل المهندسين والمقاولين المصنفين بـ 5 ملايين ليرة للفئة السادسة، و10 ملايين ليرة للفئتين الخامسة والرابعة، و 25 مليون ليرة للفئتين الثانية والثالثة، و50 مليون ليرة للفئة الأولى والممتازة، بينما حدّد سقف التمويل لرياض الأطفال بـ 15 مليون ليرة ومحطات الوقود 50 مليون ليرة.



وبالنسبة للفعاليات الأخرى غير المذكورة في القرار، فقد أكّد المصرف الصناعي على إرسال أي طلب بهذا الخصوص إلى الإدارة العامة (مديرية التمويل والاستثمار) لدراسة إمكانية منح هذه الفعالية سقفاً بناءً على اقتراح من المديرية المذكورة وموافقة المدير العام.

تشرين