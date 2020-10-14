المصرف الزراعي يبدي استعداده لمساعدة متضرري الحرائق

أكد مدير المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان أن المصرف الزراعي مستمر في منح القروض الزراعية فهو لم يتوقف للحظة عن منحه للفلاحين، مشيراً إلى أنه بالنسبة للتعويضات المالية للفلاحين المتضررين من جراء الحرائق التي نشبت في المحافظات مؤخراً فهذا قرار من اختصاص الحكومة ولديها آليات خاصة في تنفيذ ذلك في حال قررت منح تلك التعويضات، مشيراً إلى أن المصرف الزراعي جاهز لتنفيذ أي توجيهات حكومية تطلب منه، مع العلم أنه يقوم حالياً بمنح القروض وفق الضوابط والمعايير التي حددها مصرف سورية المركزي.



وعن وضع فرعي المصرف الزراعي في القرداحة والحفة أكد زيدان أنه لم يتضرر أي شي في الفرعين المذكورين، مشيراً إلى أن مقرات الفرعين كلها ومستودعات الأسمدة التابعة للمصرفين باتت آمنة حالياً بشكل مطلق فالنيران أصبحت في حينها بعيدة عنها مسافة (3-5) كم، وذلك بعد عزلها وترطيبها وتم تجاوز الساعات الصعبة، بالتعاون والتنسيق بين رجال الإطفاء والعاملين في المصرف و المجتمع الأهلي إضافة إلى مساعدة الجيش والدفاع الوطني حيث تم تنظيف وتجريف محيطي المصرفين والمستودعات بعمق 200 متر.



تشرين