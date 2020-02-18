المصرف التجاري يمنح قروضاً شخصية بسقف 2 مليون ليرة

أصدر المصرف التجاري السوري قراراً يقضي بتفويض فروعه ومركز القروض بالإدارة العامة بدراسة ومنح القروض الشخصية بسقف 2 مليون ليرة سورية.



وسمح القرار بتفويض بعض الفروع في التجاري السوري بمنح قروض بضمانة عقارية بسقف 10 ملايين ليرة سورية.



وكشف مدير التسليف في التجاري السوري مازن حمزة عن أن عدد القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصرف منذ تموز العام الماضي وحتى تاريخه وصل إلى 3674 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 85ر9 مليارات ليرة سورية، بينما بلغ عدد القروض المهنية 44 قرضاً بقيمة 1 مليار ليرة سورية حتى اليوم.



وفيما يخص القرار المذكور، أوضح حمزة أنه بات بالإمكان منح القروض عن طريق لجنة يتم تشكيلها في الفروع بقرار من مدير عام المصرف مهمتها دراسة وتدقيق طلب القرض عقب إحالته من الموظف الدارس لطلب القرض بالفرع واتخاذ قرار المنح بعد التأكد من كفاية الوثائق وفق التعليمات، بينما تنحصر مهمة دائرة القروض في الإدارة العامة بتفعيل القرض.



كما حذر حمزة بأن إدارة التجاري السوري تعتزم اتخاذ عقوبات بحق الفروع المقصرة في العمل وغير القادرة على مجاراة الفروع النشطة التي أثبتت فاعليتها خلال الأشهر القليلة الماضية، مبيناً أن هذا الأمر يأتي بعد أن تم الاطلاع على شكاوى المراجعين وملاحظات العاملين في الإدارات ذات العلاقة بالمشكلات التي تواجههم.



وفي وقت سابق، أطلق المصرف قرض جديد لتمويل بناء متعدد الطوابق “وحدات سكنية”، حيث يموّل 50% من قيمة المشروع.