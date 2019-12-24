المصرف التجاري يرفع سقف السحب اليومي من الصرافات لـ70 ألف ليرة سورية

رفع المصرف التجاري سقف السحوبات اليومية عبر صرافاته الآلية ليصبح 70 ألف ليرة، بعد أيام من رفع سقف السحب اليومي للمصرف العقاري ليصبح 60 ألف ليرة.



و بين مدير عام المصرف التجاري علي يوسف أنه تم رفع سقف السحوبات اليومية حتى 70 ألف ليرة ابتداء من يوم الاثنين لكل الموطنين رواتبهم ومعاشاتهم لدى المصرف من دون الحاجة لطلبات بذلك، وهو ما يسمح بسحب قيمة أعلى دفعة واحدة من الصراف، وعدم تكرار العودة للصراف لأكثر من مرة.



كما تم التوجيه باستمرار العمل في فروع المصرف التجاري السوري حتى الساعة الرابعة والنصف أيام الدوام الرسمي، بينما تم وضع جدول مناوبات لاستمرار الفروع بالعمل لتأمين تغذية الصرافات خلال أيام العطل القادمة.



وحول الصرافات التي تم توريدها مؤخراً للمصرف التجاري والبالغة نحو 50 صرافاً، بين يوسف أنها قيد التركيب، وتم إدخال عدد جيد منها في الخدمة.



أما فيما يتعلق بالمصرف العقاري، أكد المدير العام مدين علي أن هناك خطة استثنائية يتم العمل عليها لجهة استنفار عمال التغذية والكادر المعني بصيانة ومتابعة عمل الصرافات، وخاصة في الأماكن التي يشتد فيها الطلب على خدمة الصرافات، وأنه في هذا الخصوص سوف تستمر تغذية الصرافات طوال أيام العطلة القادمة.



وكان المصرف العقاري قد رفع سقف السحوبات اليومية عبر صرافاته الآلية ليصبح 60 ألف ليرة سورية بعد أن كان السقف المعمول به 40 ألف ليرة. ‏