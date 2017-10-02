المصرف التجاري يرد على شائعات “عودة قروض السيارات”

أعلن المصرف التجاري السوري عن استعداده لاستئناف منح القروض الإنتاجية لقطاعي الزراعة والصناعة وفق الضوابط المعدة من قبل مصرف سورية المركزي والصادرة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف بخصوص استئناف منح القروض لدى المصارف العامة.

وأوضح أمين السر العام في المصرف التجاري السوري أيمن النجم أن عودة العمل بمنح القروض للقطاعات الإنتاجية جاءت استجابة لموافقة رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النقد والتسليف مشيراً إلى أنها ستخضع لضوابط المصرف المركزي على أن يمنح المصرف هامشاً لوضع ضوابط إضافية تضمن عملية الإقراض على الوجه الصحيح.

وفي سياق متصل أكد النجم أنه “لا صحة للأخبار التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة قروض السيارات”، مبيناً أن المصرف التجاري بانتظار تعليمات مجلس النقد والتسليف حول معاودة استئناف منح قروض التجزئة.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 حزيران من العام الجاري على خطة مصرف سورية المركزي المتعلقة باستئناف منح القروض من المصارف العامة.

المصدر: سانا