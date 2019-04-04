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المصرف التجاري: وضع 50 صرافاً جديداً في الخدمة قريبا

أعلن مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف أنه تم توريد 50 صرافاً آلياً جديداً للمصرف بناء على العقد المبرم مع إحدى الشركات لشراء صرافات جديدة.


وأوضح يوسف أنه سيتم البدء بتركيب الصرافات الجديدة ووضعها بالخدمة بعد إجراء دراسة تقنية لتأمين وصول الشبكة والخدمة لها عبر ربطها مع شرائح نقل البيانات /ثري جي/ أو /فور جي/.


وأكد يوسف أن خدمتي /ثري جي/ أو /فور جي/ سيتم تطبيقهما لاحقاً على جميع الصرافات التابعة للمصرف بهدف معالجة الانقطاعات المتكررة في شبكة الاتصال ما بين المصرف والصرافات الآلية وتسهيل عمليات الصيانة الدورية وإصلاح الأعطال.

 


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