المصالح العقارية تنجز أعمال أتمتة بيانات منطقتين عقاريتين في حماة

أنجزت مديرية المصالح العقارية في حماة أتمتة بيانات المنطقتين العقاريتين الأولى والثانية في مدينة حماة ما يسمح بإصدار البيانات العقارية والمخططات المساحية لها بشكل مؤتمت.



وذكرت معاونة رئيس شعبة المعلوماتية في المديرية ربا العلي أنه تم الانتهاء من أتمتة بيانات المنطقة العقارية الأولى وتم إطلاقها ضمن القيد العقاري المؤتمت حيث تمت أتمتة نحو 11558 عقاراً أما المنطقة الثانية فقد تم الانتهاء من إدخال بياناتها حاسوبياً بعد أتمتة سجلات 9541 عقاراً مشيرة إلى أن الشعبة بدأت أتمتة بيانات عقارات الرقيطة وتم الانتهاء من 783 عقاراً فيها.



وأوضحت أنه تم إطلاق خدمة التراسل الإلكتروني على مستوى المحافظات والتي تتيح منح أي بيان عقاري أو مخطط مساحي من أي محافظة أو دائرة وكذلك خدمة إخراج القيد المدني التي كانت حصراً في الشؤون المدنية وحاليا في مديرية المصالح العقارية بحماة وهو خاص بالمعاملات العقارية حصراً.



ونفذت مديرية المصالح العقارية في حماة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 17500 معاملة برسوم مستوفاة فاقت 122 مليون ليرة سورية.