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المصارف اللبنانية تبدأ بإغلاق حسابات هذه الفئة من السوريين

بدأت المصارف اللبنانية على ما يبدو بإغلاق حساب أي مواطن سوري, قام بإجراء أي تعامل مصرفي أو حوالة مالية مع أي شخص أو شركة خضعت لعقوبات قانون قيصر وبأثر رجعي!

مما يعني أن أي تعامل مصرفي لمواطن سوري لديه حساب في لبنان, مع أي شخص أو هيئة أو شركة خضعت لعقوبات قانون قيصر سيتم إغلاق حسابه المصرفي حتى لو كان هذا التعامل في وقت سابق لخضوع الطرف الأخر لعقوبات قانون قيصر.


وكتب المحامي السوري بسام صباغ على صفحته الشخصية على الفيسبوك منشوراً قال فيه:

علينا وبالسرعة الكلية البحث عن اي وسيلة لنقل وتحويل اموال السوريين في المصارف اللبنانية الى مصارفنا وبضمانات مصرفية, وكسر حاجز الخوف من إيداع السوري ما يملكه من عملات اجنبية في المصارف السورية مع فوائد معتدلة. وهذا الموضوع هام وعاجل جداً ووسيلة انقاذ من ما نملكه والمصارف اللبنانية الآن تغلق حساب اي شخص كان سبق ان تعامل مع اي معاقب بقانون سيزر مهما كانت قيمة الحوالة أي بمفعول رجعي !!!؟

وهذا مخالف لأي قانون او عرف او منطق ، علينا جميعاً الوقوف حنباً الى جنب لإيجاد الحلول المناسبة مع ضغط من الدولة لتمكين السوريين من تحويل تلك الاموال بشيكات مصرفية او غيرها الى مصارفنا!