المصارف اللبنانية السبعة العاملة في سورية تخسر خلال النصف الأول2017.. الأرباح تتراجع 96 بالمئة

كشفت البيانات المالية الغير مدققة الصادرة عن المصارف اللبنانية السبعة العاملة في السوق السورية و التابعة لمصارف لبنانية إلى انخفاض الأرباح المجمعة الصافية بنسبة 96.4% من 30.4 مليار ليرة سورية خلال الفصل الأول من العام 2016، إلى 1.1 مليار ليرة خلال الفصل الأول من العام 2017.

ويعزى التراجع الكبير في الأرباح بشكل أساسي إلى انخفاض قدره 32 مليار ليرة سورية في أرباح غير محققة ناجمة عن تقويم مركز القطع البنيوي وذلك من 32,1 مليار ليرة سورية في الفصل الأول من العام 2016 إلى 109 مليون ليرة سورية في الفصل الأول من العام 2017.

ووفقا للنشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فإنه من حيث الدولار الأمريكي، فقد تراجعت الأرباح المجمعة الصافية للمصارف السبعة بنسبة 97.3% من 81,2 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2016 إلى 2,2 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2017.

وتعكس النتائج المالية للمصارف السبعة انخفاض في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق الرسميّ، حيث بلغ معدل تداول الليرة السورية 498,6 في مقابل الدولار في الفصل الأول من العام 2017 مقارنةً بمعدّل 374,9 ليرة مقابل الدولار في الفصل عينه من العام 2016.

وعند عدم احتساب الأرباح غير المحققة الناجمة عن تقويم مركز القطع البنيوي، تتحول النتائج المجمعة الصافية للمصارف السبعة إلى أرباح قدرها 997,7 مليون ليرة سورية، أو 2 مليون دولار، في الفصل الأول من العام 2017، مقارنة بخسائر قدرها1,65 مليار ليرة سورية، أو 4,4 مليون دولار، في الفصل الأول من العام 2016.

وفي التفاصيل أداء البنوك اللبنانية السبعة العاملة في سورية، بحسب ما إطلع عليه موقع "B2B-SY" فقد تراجعت أرباح بنك عودة سورية بـ7,75 مليار ليرة سورية في الفصل الأول من العام 2017، يليها إنخفاض في أرباح فرنسبنك سورية بـ6,2 مليار ليرة سورية.

وتراجع في أرباح بنك بيمو السعودي الفرنسي (-5,3 مليار ليرة سورية)، وانخفاض في أرباح بنك سورية والمهجر (-4,3 مليار ليرة سورية)، وتراجع في أرباح بنك الشرق، التابع للبنك اللبناني الفرنسي (-2,9 مليار ليرة سورية) وانخفاض في أرباح بنك سورية والخليج، التابع لفرست ناشيونال بنك (-1,84 مليار ليرة سورية).

وتراجع في أرباح بنك بيبلوس سورية (995,3 مليون ليرة سورية) من الفصل الأول من العام 2016. ووفق النتائج التي وردت في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

فقد بلغ صافي الإيرادات من الفوائد للمصارف 3,2 مليار ليرة سورية في الفصل الأول من 2017، أي بارتفاع 12,3% من 2,9 مليار في الفصل عينه من 2016، في حين انخفض صافي الإيرادات من العمولات بـ5,2% إلى 1,1 مليار ليرة سورية.

ومن حيث الدولار، بلغ صافي الإيرادات من الفوائد للمصارف 6,5 مليون دولار في لفصل الأول من العام 2017، اي بانخفاض قدره 15,5% من 7,7مليون دولار في الفصل الأول من العام 2016، في حين بلغ صافي الإيرادات من العمولات 2,2 مليون دولار ، اي بتراجع قدره 28,7% من 3,1 مليون دولار في الفصل عينه من العام 2016.

واظهر مجموع الإيرادات التشغيلية للمصارف 5 مليارات ليرة سورية في الفصل الأول من العام 2017، أي بإنخفاض 86,6% من الفصل الأول من العام 2016، في حين بلغ مجموع المصاريف التشغيلية 4,3 مليار ليرة سورية في الفصل الأول من 2017، أي بانخفاض 52% من الفصل الأول من 2016. ومن حيث الدولار، بلغ مجموع الإيرادات التشغيلية للمصارف 9,9 مليون دولار في الفصل الأول من 2017، مقارنة بـ98,8 مليون دولار في الفصل الأول من 2016.

في حين بلغ مجموع المصاريف التشغيلية 8,6 مليون دولار، اي بانخفاض 63,9% من 23,7 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2016. وعند عدم احتساب الأرباح غير المحققة الناجمة عن تقويم مركز القطع البنيوي، يصبح الدخل التشغيلي للمصارف 4,85 مليار ليرة سورية في الفصل الأول من سنة 2017 مقارنة بـ4,95 مليار ليرة سورية في الفصل الأول من العام 2016.

كما بلغت إجمالي أصول المصارف السبعة 822,7 مليار ليرة سورية في نهاية آذار 2017، أي دون تغيير ملحوظ عن 821 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2016.

وبلغ مجموع التسليفات 108,1 مليار ليرة سورية في نهاية آذار 2017، ما يعكس ارتفاعا قدره 8,4% عن 99,7 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2016.

أيضا، بلغت ودائع العملاء في المصارف 483,1 مليار ليرة سورية في نهاية آذار 2017، أي دون تغيير ملحوظ عن 483,3 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2016. ومن حيث الدولار، بلغت ودائع العملاء في البنوك السبعة 969 مليون دولار في نهاية آذار 2017 مقارنة بـ969,3 مليون دولار في نهاية العام 2016.

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