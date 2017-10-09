المصارف العامة تحضر لوضع ضـوابط إضافية لإقراض المشاريع الزراعية والصناعية

أكدت مصادر مصرفية مطلعة بدء تحضير المصارف العامة لضوابط وشروط منح قروض لتمويل مشاريع الإنتاج الزراعي والصناعي بعد صدور موافقة لجنة السياسات الاقتصادية على استئناف هذين النوعين من القروض مبدئياً، ولاسيما بعد التعميم الذي وجهته وزارة المالية إلى جميع المصارف العامة تبلغهم فيه الموافقة الرسمية على المنح مع تأكيدها على بعض المسائل المطلوبة من المصارف المعنية أثناء المنح.

ويؤكد تعميم وزارة المالية إلى المصارف العامة استئناف منح القروض الإنتاجية لقطاعي الزراعة والصناعة وفق الضوابط التي أعدها مصرف سورية المركزي الصادرة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /52/م.ن/ تاريخ 11/4/2017 والأولويات المحددة بموجب كتاب آخر للمصرف المركزي بهذا الخصوص، مع إشارة التعميم إلى أنه يقع على عاتق مجالس الإدارة والإدارة العامة واللجان التسليفية مسؤولية التقيد التام بضوابط الإقراض، كما يمكن لكل مصرف وضع ضوابط إضافية للتأكد من القيام بعملية الإقراض على الوجه الصحيح، ومراسلة مجلس النقد والتسليف في حال تعارض بعض ضوابط الإقراض مع خصوصية عمل المصرف لإعادة النظر بها.