المشي السريع يطيل عمر الإنسان

توصل علماء الشيخوخة اليابانيون نتيجة إجراء دراسة استغرقت أعواما إلى استنتاج مفاده أن ميل الإنسان إلى المشي السريع يطيل عمره. وإذا استمر الإنسان بسن 70 عاما في المشي النشط السريع، كما هو الحال في أيام شبابه، فلديه فرص كبيرة لأن يتخطى في المستقبل 80 عاما من عمره.



وتحدث العلماء اليابانيون إلى الصحفيين عن نتائج دراستهم على هامش مؤتمر" نحو العمر المديد والمثمر" الروسي الياباني الذي عقد في موسكو.



وقال رئيس المركز الياباني القومي لعلم الشيخوخة، هيدينوري آراي، إن الحالة البدنية لليابانيين واليابانيات الذين تخطوا عتبة 60 عاما تتحسن من عام إلى آخر، ما يؤدي إلى تأخر الشيخوخة ومرحلة العجز في حياة النساء والرجال على حد سواء.



وقام العلماء اليابانيون باختبار قدرة الإنسان على المشي السريع والنشط طيلة حياته وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن حفاظ الإنسان بسن 70 عاما على وتيرة المشي بسرعة نحو 1.5 متر في الثانية يتيح له فرصة 100% تقريبا لأن يبلغ سن 80 عاما. وفي حال تقل تلك السرعة عن 1.5 متر في الثانية فإن فرصه لبلوغ سن 80 عاما لا تزيد عن 35% لدى النساء و15% لدى الرجال.



واستطرد العالم الياباني قائلا إن اليابانيين يسعون إلى الحفاظ على الحالة البدنية الجيدة، لذلك يبدو عليهم الشباب حتى بسن يفوق 60 عاما. أما سرعة المشي في الظروف العادية فهي مؤشر ممتاز لقدرتهم على إطالة عمرهم.