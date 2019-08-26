المشروب الصحي الذي إذا تناولته قبل النوم ستتمكن من حرق كل ما أكلته طوال اليوم

مشروب صحي سوف يساعدك على فقدان الوزن، وكذلك تخسيس منطقة البطن.



مكونات هذا المشروب الصحي فهي كالتالي:



ثمرة ليمون

حفنة من البقدونس

ملعقة طعام واحدة من الزنجبيل المبشور

ملعقة واحدة صغيرة من الخل

1 عود قرفة أو ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق القرفة

نصف لتر من الماء



المشروب الصحي



طريقة التحضير :

ما عليك القيام به الطريقة بسيطة جداً !



عليك أن تضع كل المكونات المذكورة أعلاه في الخلاط وقم بخلطها جيداً ! يجب أن تشرب هذا العصير كل ليلة قبل أن تذهب إلى النوم وستتمكن من الإستيقاظ كل صباح بوزن أقل!

هذه حقيقة، ستدهش بالفعل من النتائج التي ستحصل عليها !



الفوائد الصحية للبقدونس:



ممتاز للكلى والتهابات المثانة.

يحتوي على الفلافونويد المضادة للأكسدة قوية والزيوت الطيارة.

يساعد أيضا على محاربة حمض اليوريك.

يستخدم البقدونس في الوقاية من السرطان، وأنها لا تنمو الأورام.

يعتبر أيضا جيداً لمحاربة الإجهاد.

ويستخدم البقدونس أيضا على القضاء على رائحة الفم، والطريقة في غاية البساطة – عليك فقط مضغ أوراق البقدونس.



مضاد للإلتهابات.



يساعد البقدونس على ضخ السوائل فلا يتم احتباسها في الجسم ويعمل بمثابة مُنقي للدم كذلك وهو مدر طبيعي للبول كما يزيل الماء الزائد من الجسم.