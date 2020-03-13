المشاورات بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية حول إدلب مستمرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن المباحثات الجارية مع الوفد العسكري الروسي جرت في أجواء بناءة وأنها ستستكمل اليوم.



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزارة الدفاع أن المباحثات الجارية بين الوفدين العسكريين الروسي التركي، حول محافظة إدلب السورية، جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأنها ستستكمل اليوم.



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت، أمس الخميس، أن وقف إطلاق النار في إدلب السورية يحترم بشكل عام، وقالت "في الآونة الأخيرة تم التغلب على تصاعد خطير للتوتر في منطقة إدلب، وقد أصبح ذلك ممكنا بفضل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رئيسي روسيا وتركيا في 5 آذار/مارس".



وأشارت إلى أن البروتوكول الإضافي لمذكرة 17 سبتمبر 2018، الموقّع في نهاية اللقاء الثنائي، سمح بوقف الأعمال العدائية في المنطقة اعتبارًا من الـ 6 من آذار/مارس.



وقالت زاخاروفا: "الاتفاق يحترم بشكل عام. وهذا يساهم في تحقيق استقرار ملحوظ في الوضع في إدلب".



وأضافت بأن المشاورات جارية بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقيات.



وأردفت: "نأمل أن يساعد ذلك في تحقيق الاستقرار المستدام في إدلب وتحسين الوضع الإنساني".



وجرت، الاسبوع الماضي، في موسكو، محادثات بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب. وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 آذار/مارس.