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المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري بسوتشي يختارون هيئة رئاسة المؤتمر

 

اختار المشاركون بمؤتمر الحوار الوطني السوري السوري بمدينة سوتشي الروسية هيئة رئاسة المؤتمر مؤلفة من غسان القلاع.. صفوان قدسي.. محمد ماهر قباقيبي.. جمال قادري.. ميس كريدي.. أمل يازجي.. رياض طاووز.. قدري جميل.. هيثم مناع.. أحمد الجربا.. رنده قسيس.

بعد ذلك اختارت هيئة رئاسة المؤتمر صفوان قدسي رئيسا للمؤتمر ومحمد ماهر قباقيبي نائبا لرئيس المؤتمر وميس كريدي مقرراً للمؤتمر.

وانطلقت في وقت سابق اليوم بمدينة سوتشي رسمياً أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري بمشاركة نحو 1500 شخص يعكسون مختلف شرائح المجتمع السوري وأشخاص من المعارضة الخارجية.

 

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