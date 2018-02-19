المشاركون بمؤتمر في جاكرتا يطالبون بمنع النظام السعودي من استخدام إدارة الحج والعمرة للضغط السياسي

طالب المشاركون بالمؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الأندونيسية جاكرتا مؤخرا بعنوان “المواقع الاسلامية المقدسة في السعودية والدور المستقبلي للدول الإسلامية في الإدارة والتطوير”بمشاركة الدول الإسلامية بشكل فعال في إدارة وتطوير شؤون الحج والعمرة.





وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بوضع خطط لاشراك الدول والحكومات والمنظمات الإسلامية في إدارة المشاعر الإسلامية في السعودية والعمل على رصد أخطاء وفشل النظام السعودي في إدارة جميع المشاعر الإسلامية وبشكل خاص مناسك الحج والعمرة.





وأشار المشاركون إلى إشكالية تسييس النظام السعودي للحج واستخدامه كوسيلة ضغط سياسي على شعب أو مجموعة أو أشخاص أو دول مطالبين برفع تقرير مفصل للمؤسسات الإنسانية والدولية حول الانتهاكات التي يمارسها النظام السعودي بحق المسلمين من اعتقال وترحيل وإهانة.





ودعا المشاركون بالمؤتمر إلى رفع تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”حول تدمير النظام السعودي للأماكن الإسلامية الأثرية فيها وضرورة السعي لوقف أعمال التوسع العمراني الذي يقوم به نظام بني سعود في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك من أجل طمس الهوية الإسلامية لهما.





وكان ديدي روزيادا رئيس الجامعة الإسلامية الأندونيسية أكد في كلمة له بافتتاح فعاليات المؤتمر أن المؤتمر يقدم رؤية وخطة واضحة للإدارة السليمة للمواقع الإسلامية المقدسة في السعودية وبخاصة بعد فشل النظام السعودي في إدارة المشاعر المقدسة واستغلال مناسك الحج والعمرة لتوجهات وتطلعات هذا النظام السياسية والاقتصادية.





من جانبه أشار عثمان ستجابا ممثل اتحاد الطلبة المسلمين في جاكرتا إلى أن مواطني بعض الدول الإسلامية حرموا من الحج نتيجة لتوتر العلاقات السياسية بين النظام السعودي وهذه الدول كإيران وسورية واليمن وآخرها مشيخة قطر وأن إدارة الحج يجب أن لا تكون بيد النظام السعودي وحده.



