(المسير) اليمني ينفذ هجوماً واسعاً على قاعدة الملك خالد الجوية

نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم عملية واسعة استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب السعودية.



ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في بيان مقتضب إن “سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً واسعاً على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات “قاصف كي 2″ على مرابض الطائرات الحربية ومدارج الإقلاع والهبوط” مؤكدا أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية.



وأوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني.



من جهتها أظهرت مراكز رصد جوية عودة طائرة كانت على وشك الهبوط في مطار أبها القريب من قاعدة الملك خالد الجوية إلى مكان إقلاعها من مطار جدة الدولي.



وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ أول أمس عمليتين هجوميتين على قاعدة جوية تابعة لجيش النظام السعودى بخميس مشيط بعدد من طائرات “قاصف كي 2”.



كما قتل عدد من مرتزقة تحالف العدوان السعودي بعد أن نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية نوعية سيطرت خلالها على عدد من مواقعهم قبالة جيزان.



ونقل موقع قناة المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله “إن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تطهير عدد من المواقع غرب جبل النار قبالة جيزان بعملية هجومية” مؤكدا مقتل عدد كبير من المرتزقة وتدمير 3 آليات واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة.



وفي الجبهة ذاتها أفشلت وحدات الجيش واللجان الشعبية تقدما للمرتزقة شرق الدود ما أدى لمصرع وجرح أعداد كبيرة منهم وتدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم بينما لقي عدد منهم مصرعه وجرح آخرون بقصف مدفعي استهدف مواقعهم قبالة جبل قيس.



وكانت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية تمكنت أمس من القضاء على جنديين من قوات النظام السعودي واثنين من مرتزقة العدوان في قطاع جيزان.