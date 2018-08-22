المسيحيون في الجزيرة السورية يثورون على تدخل قسد في مناهجهم التعليمية

رفض رؤساء وكهنة الكنائس المسيّحة في الجزيرة والفرات أيّ شكلٍ من أشكال التدخّل والتعدّي على حقوق المسيحيّن تحت أيّ بندٍ أو ظرف.

وفي بيانٍ أصدره رؤساء وكهنة الكنائس عقب اجتماعهم في مدينة القامشلي ، أكّدوا رفضهم لكلّ المحاولات التي تقوم بها الإدارة الذاتيّة الكرديّة لفرض تراخيص ومناهج على مدارس الكنائس؛ لأنّها مدارس تتمتّع بالشرعيّة والقانونيّة، وخرّجت أجيالاً من كلّ المكوّنات الاجتماعيّة.

واعتبر البيان إغلاق المدارس رسالةً بالغة الخطورة، وتمسّ بالوجود المسيحيّ في المنطقة، ولا سيّما أنَّ هذه المدارس كانت مراكز إشعاعٍ لكافّة أبناء الوطن دون تمييز في الدين أو الانتماء، وكانت مثالاً يُحتذى به في المحبّة والتعاون بين جميع أبناء المجتمع.ودعا البيان إلى وجوب احترام حقوق المسيحين من قِبَل جميع الأطراف؛ لأنَّ المسيحيّن كانوا دُعاة محبّةٍ، ولم يعتادوا التعدّي على حقوق الآخرين وأملاكهم.

وأكّد المجتمعون أنّه لا وجود لأيّ شخصيّة أو جهةٍ سياسيّةٍ مهما كانت صفاتها تمثّل الكنائس سوى رؤساء الكنائس أو من يُكلّفون بالتصريح والتمثيل الرسميّ، مُعلنين تبرُّؤهم من أيّ اتفاقاتٍ أو تصريحاتٍ أو تصرّفاتٍ يقوم بها أيّ شخصٍ مهما كانت صفته.

وطالب البيان الإدارة الذاتيّة بضرورة مراجعة قرارهم والعودة عنه حرصاً على أجواء المحبّة والألفة والسلام والعيش المشترك في المحافظة.

وكانت هيئة التعليم التابعة للإدارة الذاتيّة الكرديّة في مقاطعة الجزيرة قد وجّهت إنذاراً للمدارس التابعة للكنائس في محافظة الحسكة والبالغ عددها 23 مدرسةً؛ لإدخال مناهج الإدارة الذاتيّة والحصول على تراخيص تحت طائلة الإغلاق.





جميل محمد – اسيا