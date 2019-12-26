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المسماري: تركيا تنقل مسلحي "داعش" إلى ليبيا عبر تونس التي يسيطر عليها الإخوان

اتهم المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري المخابرات التركية، بنقل عناصر تنظيمي "داعش" و"النصرة" من سوريا إلى ليبيا عبر مطار جربة التونسي.
ونقلت "بوابة الوطن" المصرية عن المسماري قوله: "بالتأكيد تم نقل عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي و"جبهة النصرة"، تم نقلهم من سوريا بواسطة المخابرات التركية والكثير من المقاتلين، وهذا الموضوع خطير جدا، لأن هناك استخداما لأحد مطارات تونس في هذا الجانب، وهو مطار جربة، حيث يتم إنزال مجموعات إرهابية في تونس، ويتم نقلهم إلى ليبيا عن طريق الجبل الغربي، ومطارات مصراتة وزوارة ومعيتيقة استقبلت أعدادا كبيرة من "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش".وأشار المسماري إلى أن "البرلمان التونسي السابق تحدث عن ذلك في إحدى جلساته، وهناك أحاديث للسياسيين التونسيين عن هذا الأمر بالأرقام، والدولة التونسية تحت سيطرة حزب "النهضة"، التابع لتنظيم الإخوان الدولي، وهم الذين يسيرون الدولة".

 