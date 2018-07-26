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المسلحون يُعِدون لهجمات على الجيش في سوريا

أكد المركز الروسي للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا أن مسلحين من عدة جماعات بما فيها جبهة النصرة يُعِدون لهجمات تستهدف مواقع القوات حكومية، وتركز حدتها على عدة جبهات في آن واحد.
وقال مدير المركز اللواء ألكسي تسيغانكوف، إنه وفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن قادة الفصائل "هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)" و"جبهة تحرير سوريا (تتألف من حركتي نور الدين الزنكي و أحرار الشام وصقور الشام)"، اتفقوا على إنشاء "مقر عمليات مشترك" لشنّ هجوم ضدّ مواقع القوات الحكومية.
وفي الوقت ذاته، لوحظ تركز مجموعات الكبيرة في آن واحد على عدة اتجاهات: جبال شمال اللاذقية، ووادي الغاب عند حدود محافظتي حماة وإدلب، والمناطق الواقعة غرب مدينة حلب.
وأضاف تسيغانكوف، أن هذه الجماعات ترسل إلى تلك المناطق تعزيزات و"كوادر نخبة" من المسلحين بالإضافة إلى آليات مدرعة.

المصدر: وكالة تاس