المسلحون يتهمون «النصرة» باغتيال الغضبان

اتهم ناشط إعلامي مقرب من ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية» يدعى «عمر الشامي»، «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) باغتيال اللواء المتقاعد أحمد الغضبان المكلف بملف المصالحة في منطقة وادي بردى بريف دمشق الشمالي الشرقي.

وقال الشامي في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»: إن من عادة «المناهجة» ويقصد بهم «جبهة النصرة» قتل الرسل والمستأمنين، وقد قتلوا اللواء الغضبان غيلة وغدراً، لأنه سعى إلى السلام.

واضاف: إن أحمد الغضبان رجل طيب وسهر على توصيل الماء لأهالي الزبداني، ودعا الفصائل إلى اعتقال قاتل اللواء ومحاكمته «محاكمة ثورية».

وكانت الميليشيات المسلحة في بلدات وقرى وادي بردى قد نفت وجود «النصرة» في المنطقة، رغم العديد من المعلومات والتصريحات من مسؤولي «النصرة» التي تؤكد ذلك، ليأتي كلام الشامي دليلاً جديداً على وجود هذه الجماعة في المنطقة.

وكالات