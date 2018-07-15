المسلحون في منطقة درعا البلد يواصلون تسليم أسلحتهم الثقيلة للجيش

واصلت المجموعات المسلحة المنتشرة في منطقة درعا البلد تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش العربي السوري وذلك في سياق الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاربعاء الماضي.

وجرى اليوم استلام دفعة من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من المسلحين في منطقة درعا البلد من بينها دبابة وعربة مصفحة وعربة بريطانية الصنع ومدفع ثقيل على أن تتواصل العملية حتى الانتهاء من تسليم السلاح الثقيل والمتوسط في سياق الاتفاق.

وتسلمت وحدة من الجيش العربي السوري امس من المسلحين في منطقة درعا البلد قواذف وحشوات صاروخية وقواذف ب 10 وأجهزة رؤية ليلية ونهارية تركب على الدبابات وعربات الـ “بى ام بى” واجهزة اتصال حديثة إضافة إلى كمية من الذخائر المتنوعة.

وتأتي هذه الاتفاقات على وقع انتصارات الجيش العربي السوري المتتالية خلال عمليته العسكرية لإنهاء الوجود الإرهابي في محافظة درعا حيث حرر خلال الأيام القليلة الماضية عشرات القرى والبلدات ما عجل في استسلام المسلحين وانضمام عدد من القرى والبلدات إلى المصالحة ودخول وحدات الجيش إليها.