المسلحون الأكراد يسلمون واشنطن امرأتين أمريكيتين و6 أطفال من شمال سوريا

قال قيادي كردي أمس الأربعاء، إنه تمت إعادة امرأتين أمريكيتين و6 أطفال إلى الولايات المتحدة، من شمال سوريا.



قال المسؤول، "إن القوات الكردية ساعدت في إعادة امرأتين و6 أطفال إلى الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا، بناء على طلب الحكومة الأمريكية".



وكانت آخر عملية تسليم حصلت الأسبوع الماضي، إذ استعادت أوزبكستان 148 طفلا وامرأة من عائلات عناصر "داعش"، كما تمت إعادة 5 أطفال يتامى، من عائلات تابعة لتنظيم "داعش" للسلطات النرويجية.



وسبق أن أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا يوم الأحد، الإفراج عن 800 امرأة وطفل من عوائل مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم الهول الواقع في ريف الحسكة الشرقي، تلبية لنداء شيوخ عشائر المنطقة، وذلك ضمن قوافل ستحمل المفرج عنهم إلى مدينتي الرقة والطبقة.



وتضم مخيمات شمال شرق سوريا، 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات "متطرفين أجانب"، يقيمون في أقسام مخصصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة.



وترفض دول أخرى إعادة مواطنيها مثل فرنسا التي أعلنت أنها ستقوم على الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء "المتطرفين الفرنسيين". واستعادت في مارس الماضي 5 أطفال يتامى.



المصدر: وكالات