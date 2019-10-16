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المستشارة السياسية للرئيس السوري: روسيا تسعى لعقد اجتماع أمني سوري تركي في مدينة سوتشي

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية لرئاسة الجمهورية العربية السورية بثينة شعبان، أن دمشق والقيادة السياسية اتخذت الإجراءات اللازمة لصد العدوان التركي على الأراضي السورية.

وأشارت شعبان تعليقا على إمكانية حدوث صدام بين القوات السورية والتركية، إلى أن كل شيء محتمل، وأن أغلبية من يقودهم الرئيس التركي رجب أردوغان تابعون لجبهة النصرة وداعش، مؤكدة أن التنظيمات الكردية ناشدت الحكومة السورية صد العدوان التركي.

ولفتت إلى أن الحكومة السورية سعيدة بانسحاب القوات الأمريكية، لكنها لا تريد استبدال المحتل الأمريكي بآخر تركي، مشيرة إلى أن الحليف الروسي يريد عقد اجتماع أمني "سوري _تركي" في مدينة سوتشي الروسية.

وأشارت تعليقا على إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية، إلى أن الأهم من عودة سوريا هو أن يشعر العرب بأنهم مستضعفون وعليهم إيجاد صيغة واستراتيجية لتوحيد قوتهم وأنهم قوة إقليمية كبيرة.