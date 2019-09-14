المساعدات الامتحانية حسب القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي برقم /269/ بتاريخ 16/6/2012 بالتفصيل:

أولاً: يستفيد الطالب من علامتين مساعدة امتحانية إذا كانت تعدل وضعه من راسب إلى ناجح توزع لمقرر واحد أو مقررين فقط.



ثانياً: يستفيد الطالب من علامتين مساعدة امتحانية توزع لمقرر واحد أو مقررين فقط إذا كانت تعدل وضعه من طالب إلى متخرج.



ثالثاً: يستفيد الطالب المستنفذ من ست علامات مساعدات امتحانية توزع على مقرر واحد أو مقررين فقط إذا كانت تعدل وضعه من راسب إلى ناجح وبدون تقديم أية طلب .



رابعاً: يستفيد الطالب من ست علامات مساعدة امتحانية إذا توقف تخرجه على هذة العلامات توزع على مقرر واحد أو مقررين فقط في حال قدم أربع دورات استنفاذية من خارج الجامعة.



- يمنح الطالب المساعدة الامتحانية بنتائج الفصلين الأول والثاني إذا أدت إلى تغيير وضعه أو منع استنفاده أو دخوله إلى الدورة الثالثة.



الخلاصة: (مع المثال)

- الطالب الذي يحمل 5 مواد منها مادة 58 او 59 فصل اول او ثاني يتحول لمنقول ويستفيد من المساعدة.

- طالب يحمل 6 مواد و مادتين 59 يتحول لمنقول ويستفيد من المساعدة.

- الطالب الذي يحمل 9 مواد واحدة منها 59 يستفيد من المساعدة.

- الطالب الذي يحمل 10 مواد اثنتان منها 59 يستفيد.- الطالب الذي يحمل مادة واحدة فقط 58 يستفيد.

- الطالب الذي يحمل مادتين فقط 59 يستفيد.