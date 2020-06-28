المزارعون في السويداء يشتكون من تسعيرة التفاح والعنب.. والزراعة ترد

أثارت التسعيرة التأشيرية لمادتي العنب والتفاح الموضوعة من اللجنة الزراعية الفرعية بمحافظة السويداء ، والتي وضعت بناءً على الدراسة الاقتصادية المعدة من قبل مديرية زراعة السويداء امتعاض وحفيظة مزارعي العنب والتفاح.



وأشار عدد من رؤساء الجمعيات الفلاحية إلى أنه في ظل التحليق الفلكي لأسعار المبيدات الحشرية من المفترض أن تفوق التسعيرة تكلفة الإنتاج، هذا ناهيك عن أجور التقليم والفلاحة، حيث وصل سعر الساعة الواحدة فلاحة إلى ٤٠٠٠ ليرة.



وقال مزارعون: إن تكلفة الكيلو الواحد من التفاح تفوق ٨٠٠ ليرة، بينما حددت اللجنة الزراعية أسعار التفاح بحسب الأصناف، تفاح أحمر أول 625 ليرة / تفاح أحمر ثانٍ 600 ليرة / تفاح أحمر ثالث 550 ليرة / تفاح أصفر أول 600 ليرة / تفاح أصفر ثانٍ 575 ليرة / تفاح أصفر ثالث 525 ليرة / تفاح موشح أول 550 ليرة / تفاح موشح ثاني 500 ليرة / تفاح موشح ثالث 475 ليرة ، أما سعر العنب المراد تسويقه لمعمل التقطير فقد حددته اللجنة الزراعية الفرعية بالسويداء، بسعر 225 ليرة، علماً أن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد تفوق ٣٠٠ ليرة.



وقال مدير زراعة السويداء أيهم حامد : إن سعر العنب تم وضعه للعنب العصيري المراد استجراره من قبل معمل التقطير ، أما عنب المائدة فسعره خاضع للعرض و الطلب في السوق المحلية، لافتاً إلى أن أسعار التفاح وفق الدراسة المعدة من قبل مديرية الزراعة تفوق التكلفة.



تشرين