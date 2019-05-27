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المركزي‘ يبلّغ المصارف بـقائمة ’الشيكات‘ السوداء

أبلغت مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي جميع المصارف العاملة بالقائمة المحدثة لـ”الشيكات السوداء” المحظور صرفها، وكذلك قائمة المتعاملين المقيد تعاملهم بالشيكات.


وبحسب صحيفة “تشرين” فإن مفوضية الحكومة كشفت في آخر تعميم لها عن وضع /623/ متعاملاً في قائمة المقيدين من التعامل بالشيكات، موزعين على /537/ متعاملاً من الأشخاص الطبيعيين، و/48/ متعاملاً من الشخصيات الاعتبارية، أما أصحاب الحسابات المشتركة فقد سجل عددهم /38/ متعاملاً.


كما أشار تعميم المفوضية إلى صدور قائمة بالشيكات المُحظر صرفها في السابع من الشهر الجاري متضمنة /419/ شيكاً، إلى جانب تعميم قائمة بأسماء العملاء المشطوبة أسماؤهم بالتقادم وفقاً لأحكام المادة /10/ من التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة، وقائمة أخرى بأسماء العملاء المشطوبة أسماؤهم لتسوية الشيكات المرتجعة المسحوبة من قبلهم وفقاً لأحكام المادة /7/2- ب من التعليمات نفسها، وجميعهم من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وأصحاب الحسابات المشتركة.