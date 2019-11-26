المركزي ينفي وجود جلسة تدخل اليوم ...مصدر الأخبار موقعنا الرسمي فقط

أكد أحد مالكي شركات الصرافة بأن اجتماعاً عقد أمس الأول في المصرف المركزي بين الحاكم حازم قرفول وممثلين عن الشركات، وطلب منهم التدخل في السوق لضبط سعر الصرف.



وتم أمس، على شبكة التواصل الاجتماعي، تداول صورة لكتاب صادر عن المصرف المركزي يدعو إلى عقد جلسة تدخل بتاريخ اليوم لبيع الدولار، واعتماد آلية جديدة لتمويل المستوردات التي سوف تتم مناقشتها مع ممثلي اتحاد غرف التجارة السورية واتحاد غرف الصناعة السورية وممثلي مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة.



وللتأكد من صحة التعميم تم التواصل مع مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في المصرف المركزي غيث علي، ليكتفي بالتأكيد أن «مصدر أي خبر عن المصرف المركزي يجب أن يكون الموقع الرسمي للمصرف»، والموقع الإلكتروني للمركزي لم يذكر أي شيء عن هذه الجلسة المزعومة.



في السياق، أكد أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق أنه لا يوجد أي تخاطب رسمي من المصرف المركزي والغرفة حول موضوع التعليمات الجديدة، وبأنهم في الغرفة يسمعون بأخبارها، لكن أحداً في المصرف لم يعلمهم بها رسمياً، أو يطلب رأيهم.



وتباينت أسعار الصرف أمس في السوق السوداء، فبينما يتم تداول أسعار يقال إنها فعلية بين 740 و750 ليرة للدولار، هناك مصادر في السوق تتحدث عن مستويات أعلى، مما يدل على حالة تخبط في الأسعار.



الوطن