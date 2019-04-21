المركزي ينفي عقد جلسة تدخل لبيع 20 مليون دولار

نفى مصرف سورية المركزي ما تناقلته بعض المواقع والصفحات الالكترونية عن عزمه عقد جلسة تدخل لبيع شريحة قطع أجنبي إلى مؤسسات الصرافة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بدون أي ضوابط"بتاريخ 22-4-2019.



ويؤكد المصرف المركزي أن خبر عقد الجلسة المذكورة عار عن الصحة ، موضحا أن بعض المواقع والصفحات نشرت تعميما منسوب إلى مصرف سورية المركزي ممهور بتوقيع السيد نائب الحاكم الأـول وهذا التعميم لا يتوافق مع أسلوب المصرف في إصدار التعاميم.



و يهيب المصرف المركزي بالأخوة المواطنين عدم الوثوق إلا بالأخبار الصادرة عن المصادر الرسمية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد السوري والليرة السورية مبينا أن أي أخبار تتعلق بالسياسة النقدية والعمل المصرفي يتم نشرها على موقع المصرف المركزي على الانترنت وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي.