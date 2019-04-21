الرئيس الأسد يستقبل ألكسندر لافرينتييف مبعوث بوتين إلى سوريا
رئيس جمهورية القرم: نعتزم تصدير القمح والمنتجات النفطية إلى سورية
التنظيمات الإرهابية تدمر جسر التوينة في ريف حماة الشمالي
زاخاروفا: إرهابيو النصرة والخوذ البيضاء يحضرون لاستفزازات جديدة باستخدام مواد سامة في إدلب
أزمة المحروقات السورية بين العقوبات والسياسات
روسيا تنفي الأنباء حول نقل رفات "إيلي كوهين" من سوريا
وزارة النفط تكشف السبب الحقيقي لأزمة البنزين
ماهي خطة موسكو ’غير المعلنة‘ تجاه اتفاق دمشق وطهران وبغداد؟
الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري الهند والبرازيل لدى سورية
ظريف في دمشق
هل يلحق رفات كوهين بزخاريا إلى تل أبيب؟
أزمة البنزين بوابة نحو «السعر العالمي»: أين النفط السوري؟
32 ألف جندي سوري مسرح من الجيش يستعدون للحصول على رواتب الدعم
حفيد الجنرال غورو في سورية اليوم للاعتذار عن جرائم بلاده
تصعيد في حلب وريف حماة: تقشّف حكومي في استهلاك الوقود
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

المركزي ينفي عقد جلسة تدخل لبيع 20 مليون دولار

نفى مصرف سورية المركزي ما تناقلته بعض المواقع والصفحات الالكترونية عن عزمه عقد جلسة تدخل لبيع شريحة قطع أجنبي إلى مؤسسات الصرافة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بدون أي ضوابط"بتاريخ 22-4-2019. 

ويؤكد المصرف المركزي أن خبر عقد الجلسة المذكورة عار عن الصحة ، موضحا أن بعض المواقع والصفحات نشرت تعميما منسوب إلى مصرف سورية المركزي ممهور بتوقيع السيد نائب الحاكم الأـول وهذا التعميم لا يتوافق مع أسلوب المصرف في إصدار التعاميم. 


و يهيب المصرف المركزي بالأخوة المواطنين عدم الوثوق إلا بالأخبار الصادرة عن المصادر الرسمية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد السوري والليرة السورية مبينا أن أي أخبار تتعلق بالسياسة النقدية والعمل المصرفي يتم نشرها على موقع المصرف المركزي على الانترنت وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي.