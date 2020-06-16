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المركزي ينشر أسماء الشركات بالمحافظات لتسليم الحوالات المالية

لاحقاً لبيان مصرف سورية المركزي بخصوص إغلاق بعض شركات الحوالات المالية الداخلية، ونتيجة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالرقابة على قطاع الحوالات المالية الداخلية، فقد تقرر السماح لشركات الحوالات المالية الداخلية التي تم توقيف عملها مؤقتاً؛ إعادة فتح فرع واحد لكل منها في كل محافظة يومي الثلاثاء والأربعاء الواقع بتاريخ 16 و 17 حزيران 2020 لتسليم الحوالات العالقة لديها. وللتعرف على أسماء الشركات وفروعها في المحافظات لتسليم الحوالات المالية الداخلية العالقة للأخوة المواطنين، يمكن الدخول على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/156735438177696/posts/584763102041592/