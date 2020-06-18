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المركزي يعلن نتائج الاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرات السورية

أعلن مصرف سورية المركزي اليوم نتائج الاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرات السورية “الإصدار الثاني للعام الجاري” حيث بلغ إجمالي القيمة الاسمية للشهادات المكتتب بها 74 ملياراً و300 مليون ليرة سورية.


ووفقاً لبيان من المركزي بلغ إجمالي عدد شهادات الإيداع المكتتب بها 743 شهادة بنسبة تغطية 66 بالمئة وسعر فائدة سنوي قدر بـ 6.5 بالمئة وأجل للشهادة الواحدة 6 أشهر في حين حدد تاريخ استحقاق الشهادات في 20-12-2020 وتجاوزت نسبة مشاركة المصارف في الاكتتاب الـ 47 بالمئة.


وكان المركزي أعلن الشهر الجاري عن الإصدار الثاني لشهادات الإيداع بالليرة السورية وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة بقيمة اسمية للشهادة الواحدة 100 مليون ليرة على أن يقام المزاد بتاريخ اليوم.