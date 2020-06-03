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المركزي يطمئن المواطنين بشأن استلام حوالاتهم

طمأن مصرف سورية المركزي المواطنين، ممن لديهم حوالات لم تستلم بعد، لدى إحدى الشركات التي تم إيقاف نشاطها اليوم، بقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بأن حقوقهم في هذه الحوالات محفوظة. 

وأكد المصرف، في بيان له ، أنه سيتم تحديد آلية استلام تك الحوالات، والإعلان عنها، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. 

وجاء ذلك رداً على بعض الاستفسارات الواردة إلى المصرف المركزي، بخصوص قرار الإغلاق المؤقت لبعض شركات الحوالات المالية الداخلية. 

وتم أمس تجميد عمل شركات الحافظ وفرعون وشامنا وآراك وماس، مؤقتاً، وتبعا لذلك، عدم السماح لها باستقبال أو إرسال أي حوالة، لحين التدقيق في بياناتها، لوجود شكوك فيها، والتأكد من وجود تجاوزات من قبل هذه الشركات.