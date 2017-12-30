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المركزي يصدر تعديلاً على نظام الحولات وعمليات البيع

أصدر مصرف سورية المركزي تعديلاً على نظام الحوالات وعمليات البيع والشراء، إذ عدل المركزي على القرار رقم “1602”، ملزماً شركات الصرافة والحوالات المالية الداخلية، المرخص التعامل بالحوالات الخارجية، ببيع حصيلة الحوالات التي تساوي أو تقل عن 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها، إلى أي من المصارف العاملة.

وفي حال تجاوزت قيمة الحوالة الخارجية تتجاوز المبلغ المحدد، يمكن للمستفيد استلام ما قيمته 500 دولار امريكي بالليرات السورية خلال الشهر الميلادي الواحد، على أن تعالج بقية قيمة الحوالة وفق أحكام القرار.

المصدر: الوطن اون لاين

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