المركزي يستبعد المواد الغذائية من قائمة المستوردات

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كافة المصارف وشركات الصرافة يتضمن تعديل قائمة المواد الممولة بسعر صرف الحوالات الشخصية والبالغ 1,250 ليرة للدولار.



كما تم استبعاد المواد الغذائية الرئيسية من قائمة التمويل التي أقرت بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بموجب هذا التعميم الصادر عن المصرف .



وشملت القائمة الجديدة الأدوية البشرية وموادها الأولية، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس وصيصان جدات الفروج، والمعدات والكواشف المخبرية وحليب الأطفال للرضع، والأعلاف.



وسيتم تمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع كل من “المؤسسة السورية للتجارة” و”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” و”وزارة الصحة”.



الاقتصادي