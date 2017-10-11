المركزي يستبدل 27 مليون ليرة من الأموال المشوهة للمواطنين خلال 9 أشهر
يستمر مصرف سورية المركزي في تلقي طلبات استبدال الأموال المشوهة والمتعرضة للتلف أو حوادث أخرى غير متوقعة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه.
وشملت الموافقة لاستبدال طلبات 372 مواطناً تقدموا بطلبات استبدال بناء على ضبوط أصولية بالحوادث التي أدت إلى تشوه الأموال التي كانت في حوزتهم وبموجب القرارات تم تسديد المبالغ المقترحة من المركزي لقاء الأموال المشوهة.
وبينت القرارات أن قيمة الأموال المستبدلة من المصرف المركزي وفروعه في المحافظات خلال الفترة المذكورة سجلت 27 مليوناً و 558 ألف ليرة من إجمالي الأموال التي تعرضت لتشوهات وصرح عنها من قبل أصحابها والبالغة قيمتها 52 مليوناً و 234 ألف ليرة.
وحسب محاضر اللجنة المكلفة بدراسة الأوراق النقدية المشوهة فإن أسباب التشوه، كما بينتها الوصوف المقدمة من أصحابها لحال أوراقهم النقدية التي تعرضت للتشوهات، تنوعت بين حرائق ناجمة عن ماس كهربائي وحرائق سيارات وحرائق أخرى تسببت بها المدافئ التي وقودها الحطب، كما شملت أسباب التشوه سوء التخزين والرطوبة وتسرب المياه إلى الأماكن المخزنة فيها، إضافة إلى تشوهات نتيجة القوارض والصدأ.
وبمقارنة بسيطة بين حصيلة الأموال التي تم استبدالها خلال عام 2016 والفترة المذكورة من العام الجاري نجد أن مصرف سورية المركزي تلقى طلبات استبدال خلال عام 2016 لـ 350 مواطناً وأصدر بموجبها 12 قراراً تضمنت الموافقة على استبدال أموال مشوهة سجلت 29 مليوناً و627 ألف ليرة من إجمالي الأموال التي تعرضت لتشوهات وصرح عنها من قبل أصحابها والبالغة قيمتها 37 مليوناً و235 ألف ليرة.
المصدر: تشرين
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