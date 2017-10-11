المركزي يستبدل 27 مليون ليرة من الأموال المشوهة للمواطنين خلال 9 أشهر

يستمر مصرف سورية المركزي في تلقي طلبات استبدال الأموال المشوهة والمتعرضة للتلف أو حوادث أخرى غير متوقعة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه.

وشملت الموافقة لاستبدال طلبات 372 مواطناً تقدموا بطلبات استبدال بناء على ضبوط أصولية بالحوادث التي أدت إلى تشوه الأموال التي كانت في حوزتهم وبموجب القرارات تم تسديد المبالغ المقترحة من المركزي لقاء الأموال المشوهة.