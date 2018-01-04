المركزي يرفع سقف التصريف من 500 إلى 5000 دولار في الشهر

وبموجب القرار أصبح بالإمكان تصريف أي مبلغ نقداً بدون قيود أو شروط، وأية حوالة ترد من الخارج بقيمة تساوي أقل من 5000 دولار أو ما يعادلها إلى ليرات سورية مباشرة، أما أية حوالة من الخارج بقيمة أكبر من 5000 دولار أو ما يعادلها فللمستفيد منها الحق بأن يقرر إما تصريفها إلى ليرات سورية أو قبض قيمتها بالعملة الأجنبية، مع إقرار تسهيلات جذرية لتحويل أي مبلغ من الخارج بما في ذلك شراء عقار أو طبابة أو متطلبات دراسة وغيرها.