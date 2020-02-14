المركزي .. مسموح للقادمين إلى سورية إدخال 100 ألف دولار كحد أقصى..و10 آلاف للمغادرين..

أوضحت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي “لينا يحيى” بإمكان القادمين إلى الأراضي السورية حمل مبلغ 100 ألف دولار كحد أقصى وذلك وفق أحكام قرار صادر عن مجلس النقد، ويتوجب على المسافر القادم التصريح لدى الأمانة الجمركية بما يحمله من مبالغ في حال تجاوزت عتبة الـ 5000 دولار، دون أن تترتب عليه أي مساءلة قانونية أو إجراء سلبي، في حين تحتفظ الأمانة الجمركية بنسخة من التصريح وتمنح المسافر القادم إلى البلاد نسخة أخرى منه، كما يمكن للقادمين لحظة وصولهم إلى المنافذ الحدودية إيداع أموالهم في مكاتب المصارف المتوزعة عند جميع المنافذ، وطلب فتح حساب، ومن ثم يمكن استلام المبلغ من أي فرع للمصرف داخل البلاد، دون وجود سقف للمبلغ المسموح للوافد حمله في هذه الحالة.



أما بالنسبة للمغادرين السوريين ومن في حكمهم، فبإمكانه إخراج مبلغ 10 آلاف دولار كحد أقصى، ويتوجب عليه التصريح حين يحمل ما يتجاوز عتبة الألف دولار، أما بالنسبة لغير السوريين، فبإمكانهم إخراج 5000 دولار كحد أقصى، أو بحدود المبالغ التي أدخلها وصرح عنها عند الإدخال.