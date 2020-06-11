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المركزي: سنعيد الدولار لسعر مقبول

وعد مدير العمليات المصرفية في "مصرف سورية المركزي" فؤاد علي، المواطنين بإعادة سعر صرف الدولار إلى مستويات مقبولة، مؤكداً أن المركزي ضرب معاقل السوق السوداء التي تضم بعض الأشخاص والشركات ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف وخالفت أنظمة القطع، واتخذ حزمة من الإجراءات على أكثر من صعيد، ليؤثر على العرض والطلب عبر أدواته المعلنة وغير المعلنة، ويوجه ضربات عدة للمضاربين.

وأوضح علي ، أن هدف المركزي ليس إعادة سعر الصرف كما كان فحسب، بقدر ما يسعى للمحافظة على الاستقرار النسبي وتأمين المواد الأساسية ومصادر لزيادة دخل المواطن.

وعن عدم رفع سعر الحوالات الخارجية أكثر من السوق السوداء، أشار إلى أن المركزي قادر على مزاحمة السوق السوداء، لكن الرسوم الجمركية تتحدد على سعر الصرف وبالتالي أي رفع بسعر الصرف يرفع الرسوم الجمركية وبالتالي تتأثير عمليات الإنتاج والاستيراد وترتفع الأسعار، منوهاً أن المركزي يمكن أن يعطي دخل أكبر كحوالة للمستفيد لكن ستؤخذ منه ضرائب أعلى وروسوم أعلى.

 


شام إف إم