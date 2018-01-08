المركزي: العمل بنظام (التسويات الإجمالية) لتنفيذ الحوالات خلال ساعة واحدة

أعلن المصرف المركزي عن بدء عمله بنظام “التسويات الإجمالية” الذي يتيح للمتعاملين تنفيذ الحوالات في الزمن الحقيقي بين المصارف بحيث لا يزيد عن ساعة واحدة بدلاً من عدة أيام.





وأوضح المصرف في بيان له أن هذا النظام تستخدمه سورية للمرة الأولى في تاريخ عمل مصارفها وتمت تسميته بـ “نظام التسويات الإجمالية السوري sygs – Syrian Gross Settlement System”.





وسيتم العمل بهذا النظام منذ يوم غد بشكل تدريجي على أن يتم البدء مع المصارف التي تقدمت بطلبات الاشتراك به والتي تم التأكد من جاهزيتها للعمل وفقه حيث سيتم استكمال اشتراك باقي المصارف خلال الأيام القادمة وفق بيان المركزي.





وبين المركزي أنه سيتم البدء بتنفيذ 5 حوالات على مستوى كل مصرف حتى نهاية الأسبوع الحالي ومن ثم 10 حوالات في الأسبوع الثاني و 20 في الأسبوع الثالث و 30 في الأسبوع الرابع لتصبح بعدها الحوالات بالأعداد المطلوبة مهما بلغت وذلك حرصاً على الأمان المطلوب والتدرج اللازم في تنفيذ الحوالات.





وأوضح المصرف أن البداية ستكون للحوالات التي لا تزيد قيمتها على 5 ملايين ليرة سورية خلال المراحل المذكورة والشهر الذي يليها ستصبح لاحقاً دون سقوف وفيما يتعلق بالعمولات على تنفيذ الحوالات عبر النظام فستكون مجانية خلال هذه المراحل ورمزية في وقت لاحق.





ودعا المركزي جميع المصارف التي تقدمت بطلبات الاشتراك بهذا النظام إلى تنفيذ الحوالات التي يطلبها المواطنون المتعاملون خلال فترة استقبال الطلبات اليومية المحددة بساعتين خلال المراحل المذكورة أعلاه ومستقبلا خلال الدوام الرسمي وفقا للقواعد والتعليمات النافذة.





ويمكن للراغبين الاطلاع على المصارف التي أصبحت جاهزة للعمل على نظام “sygs” من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي CB.GOV.SY





يشار إلى أن البرنامج تم تطويره لدى مصرف سورية المركزي بخبرات وكفاءات محلية ما حقق وفورات فاقت 2 مليار ليرة سورية بفضل تصميم وبرمجة وإدارة هذا النظام محليا.



