المركزي السوري يطلق حملة رسمية لدعم الليرة



أكد مصرف سورية المركزي استمرار اتخاذه كافة الإجراءات التي تصون العملة الوطنية وتؤمن المتطلبات الأساسية للمواطنين وفق سياسة هادئة ومدروسة، مطلقاً هاشتاغ (وسم) “ادعم ليرتك بكلمة طيبة” على صفحته في “فيسبوك”.

وبحسب ما ورد في صفحة المركزي على “فيسبوك”، فإن سياسته مبنية على تلبية الاحتياجات الأساسية للقطاعين بالسعر الرسمي عبر القنوات المصرفية الآمنة، مؤكداً أنه سيتم كبح المضاربين ومحاسبتهم بالتعاون مع الجهات المختصة.



وأكد المصرف أن عوامل الطلب على القطع الأجنبي في تراجع، داعياً المواطنين إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات التي يروج لها بعض ضعاف النفوس، والتي تستهدف صمودهم وثقتهم بوطنهم ومؤسساتهم الرسمية”، وختم المركزي منشوره بهاشتاغ “ادعم ليرتك بكلمة طيبة”.



ورداً على تعليقات المتابعين، نشرت صفحة المصرف المركزي مجموعة من الصور الخاصة بالحملة، مقرونة بشعارات، بينها “اليوم راح تكوني ست الكل ومدللة كتير…الله يعزنا بعزك”.



وأثار الوسم ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، حيث دعا البعض إلى إطلاق الخطب، أو نظم القصائد بمدح الليرة عل سعر صرف الدولار ينخفض.



وقبل أيام، نفى المركزي نيته عقد جلسة تدخل لبيع شريحة قطع أجنبي إلى مؤسسات الصرافة بقيمة 20 دولار أميركي، مؤكداً مليون أن ما نسب إليه عار عن الصحة.وعمل المركزي في الأعوام الماضية على ضخ شرائح من القطع الأجنبي، وإلزام شركات ومكاتب الصرافة ببيعها للمواطنين لأغراض تجارية وغير تجارية بنفس سعر الشراء، لترميم أي نقص في المعروض من القطع، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.



وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية، حتى وصلت إلى 590 ليرة قبل أن تنخفض حالياً لحوالي 569 ليرة للمبيع.



ومع كثرة تفسيرات ارتفاع سعر صرف الدولار من قبل المحللين، اكتفى حاكم المركزي حازم قرفول بالإشارة مؤخراً إلى أن سياسة المركزي الحالية تهدف لمعالجة أسباب الارتفاع، وليس أخذ إجراءات سريعة لملاحقة تقلب السعر.

صفحة المصرف المركزي