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المركز الروسي للمصالحة: إطلاق 83 قذيفة من الغوطة الشرقية على المناطق السكنية في دمشق

 

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، الخميس 22/2/2018، أن الجماعات المسلحة أطلقت من الغوطة الشرقية 83 قذيفة على الأحياء السكنية في دمشق خلال 24 ساعة.

وقال ممثل المركز يوري يفتوشينكو في إحاطة إعلامية: "الوضع في الغوطة الشرقية يستمر بالتدهور. الجماعات المسلحة غير القانونية تمنع السكان من الخروج من المناطق الخاضعة لهم، وتعرقل أعمال الإجلاء الطبي للهلال الأحمر السوري، والكثير من المرضى أطفال ونساء. يستمر القصف على الأحياء السكنية في دمشق. خلال 24 ساعة أطلق المسلحون من الغوطة الشرقية 83 قذيفة على مناطق مختلفة من العاصمة السورية. يزداد عدد الضحايا والأضرار".

كما أعلن المركز أن الجماعات المسلحة قصفت مناطق سكنية في محافظة درعا مما أدى لإصابة 9 أشخاص.

وقال المركز في بيان جاء على لسان، اللواء يوري يفتوشينكو: "تعرض مبنى إدارة محافظة درعا إلى قصف بالمدفعية، أثناء اجتماع للجنة المصالحة الوطنية في المحافظة"، مشيرا إلى أن القصف استمر 30 دقيقة وأن المبنى أصيب بأضرار، إضافة إلى إصابة تسعة مدنيين".

وأشار يفتوشينكو إلى أن المسلحين يتسببون في تعطيل عملية السلام والمفاوضات من خلال أعمالهم، التي تجبر القوات الحكومية على الرد.

 

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